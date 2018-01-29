Фасад Будинку профспілок у Києві відкриють на початку березня

В будівлі не буде ніяких розважальних центрів, кафе, та інших закладів.

Фасад Будинку профспілок у центрі Києва мають намір відкрити на початку березня 2018 року.

Про це в коментарі 44.ua розповів глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Робота.

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"1 березня будемо знімати велике панно з відремонтованого фасаду Будинку профспілок. Це буде велика подія, оскільки тоді вулиця матиме нормальний вигляд. Внутрішні роботи планується завершити до Дня Незалежності", - сказав Юрій Робота.

Він додав, що на роботи з реконструкції було заплановано близько 180 млн грн.

В будівлі не буде ніяких розважальних центрів, кафе, та інших закладів. Після реконструкції буде виділена площа для музею Революції.

Будинок профспілок - один із символів Революції Гідності, там розміщувався штаб протестувальників. В лютому 2014 року під час пожежі в ньому загинули десятки людей.