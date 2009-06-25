Долар і євро на міжбанку зростали і знижувалися

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,6635/7,6915, на 12:00 ціни виросли до 7,6920/7,7020. На час закриття цінові рівні знизилися - 7,6730/7,6790 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на 14:30 Нацбанк оголосив про продаж доларів за курсом 7,6400.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2448/0,2461, на 12:00 ціни піднялися - 0,2460/0,2467. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2461/0,2467.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2400 (+0,0599).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в достатньо вузькому діапазоні 1,3920/1,3980.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6755/10,7140, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7235/10,7415. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH впали до 10,6915/10,7085.

За даними Національного банку України, середньозважений курс сьогоднішніх торгів доларом становив 766,39 грн. за 100 дол.

Загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті становив 297,770 млн. дол., продажу – 288,165 млн. дол., в т.ч.: купівля долара – 189,567 млн. дол., продаж – 177,397 млн. дол. (курс – 7,6603/7,6677); купівля євро – 25,453 млн. євро, продаж – 32,324 млн. євро (курс – 10,7226/10,7508); купівля англійського фунта – 6 млн. 181,1 тис. фунтів, продаж – 3 млн. 167,4 тис. фунтів (курс – 12,5681/12,5707); купівля рубля – 570,082 млн. руб., продаж – 466,948 млн. руб. (курс – 2,4469/2,4601 грн. за 10 руб.).