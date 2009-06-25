У Тимошенко величезний "зуб" на власників Львівського автозаводу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО найближчим часом має намір розібратися з тим, наскільки чесно було приватизовано Львівський автобусний завод (ЛАЗ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Львові.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для цього вона має намір запросити до себе на нараду керівництво підприємства, а також керівництво Фонду державного майна України.

«Я найближчим часом планую запросити власників і проаналізувати разом із Фондом держмайна, наскільки чесно було приватизовано цей завод, наскільки виконуються умови приватизації й що необхідно зробити, щоб відновити нормальну роботу заводу», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що в неї є інформація про те, що власник підприємства звільняє співробітників і не виплачує заробітну плату.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що підприємство поставило технічно неякісні автобуси для «Артеку». «Для дітей за бюджетні гроші (10 млрд. грн.) було поставлено б/в автобуси, які навіть не доїхали до «Артеку», – по дорозі почали розвалюватися», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мені здається, що таке ставлення власника до свого заводу, до людей, до підприємства, яке має легендарну славу, неприпустиме», – підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Львові декілька сотень працівників ЛАЗу пікетували Львівську облдержадміністрацію, вимагаючи виплатити зарплату й організувати зустріч із Ю.ТИМОШЕНКО.

Організатори акції заявили, що в разі відмови їм у зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО вони проведуть масштабну акцію біля стін Львівської ОДА під час візиту прем`єр-міністра до Львова й все-таки передадуть їй своє офіційне звернення з приводу ситуації на заводі й проситимуть Ю.ТИМОШЕНКО «повернути ЛАЗ у державну власність із подальшою чесною приватизацією».