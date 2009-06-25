Від бронзового пам'ятника жертвам репресій відламали хрест і дзвін

В Ужгороді пошкодили пам`ятник жертвам політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Закарпатська обласна організація Української народної партії розповсюдила заяву, у якій засудила нищення пам’ятника. Цей факт в обласному центрі Закарпаття зафіксували сьогодні, 25 червня, близько 10-ї години ранку.

Як ідеться у заяві, УНП вважає, що акт вандалізму в Ужгороді – «логічне продовження антидержавної політики, безкарно здійснюваної на території Закарпатської області різними політичними силами, у тому числі й інспірованими з-за меж України. Її елементами є встановлення в Одесі пам`ятника російській імператриці Катерині ІІ, ліквідація у Полтаві каменя, закладеного на місці майбутнього пам`ятника Петлюрі, акт вандалізму на Говерлі, вандалізм щодо пам`ятника Шевченку в Харкові, знищення державного гербу України на Верецькому перевалі та на Кіровоградщині, встановлення у Сімферополі пам`ятника «жертвам ОУН-УПА», а також все ще чинна анафема гетьмана Мазепи, яку виголошує офіційно зареєстрована Українська православна церква Московського патріархату».

У своїй заяві УНП також наголошує, що ця акція має на меті, окрім іншого, спровокувати міжетнічне протистояння на Закарпатті, внести напруження у суспільстві.

Як повідомив голова Закарпатської обласної організації УНП Іван ГАБОР, Українська народна партія вимагає від правоохоронних органів невідкладно вжити заходів для затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, та застосувати до них дію чинного закону.

Факт знищення пам’ятника підтвердили і в ужгородському міському управління ГУ МВСУ в Закарпатській області. За словами речника міськуправління Катерини КИЙОВИЧ, сьогодні о 9.55 по спецлінії 102 надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що на площі Дружби народів в Ужгороді пошкоджено пам’ятник жертвам політичних репресій.

На місце події, за словами К.КИЙОВИЧ, одразу виїхала слідча оперативна група, а також начальник Ужгородського міського управління ГУ МВС України у Закарпатський підполковник міліції Віталій ШИМОНЯК та його заступники.

«Інформація про пошкодження пам’ятника підтвердилася. На пам’ятнику, що виготовлений з металу жовтого кольору (ймовірно - бронза) були відсутні фрагменти - дзвін, хрест та крило», - уточнила К.КИЙОВИЧ.

Речниця міського управління міліції також повідомила, що для встановлення зловмисників, які пошкодили пам’ятник, підключили карний розшук, спеціалісти якого й повинні з’ясувати, чи то був акт вандалізму, чи банальна крадіжка кольорового металу.

Пам’ятник жертвам політичних репресій, в’язням катівень і таборів був відкритий в Ужгороді 5 червня 2008 року.