Генштаб показав, як проходять масштабні навчання резервістів на Чернігівщині (відео)

14:53, 14 лютого 2017
Суспільство
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Поблизу смт Гончарівське Чернігівської області тривають бригадні навчання із залученням тисячі резервістів першої черги.

Відповідне відео військових навчань опублікував Генштаб ЗСУ на своєму YouTube-каналі.

Цього року термін зборів збільшили з 15 діб до 30. Планується, що 2017 року до маневрів залучать близько 80 тисяч резервістів. 

"Ми продовжуємо експеримент минулого року, коли на такі навчання залучаємо резервістів", - розповів начальник Генштабу Віктор Муженко.

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Нагадаємо, 17 січня на одному з полігонів у Харківській області розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву. Протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань.

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Теги: #Генштаб#навчання#резервісти