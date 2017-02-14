Генштаб показав, як проходять масштабні навчання резервістів на Чернігівщині (відео)
Поблизу смт Гончарівське Чернігівської області тривають бригадні навчання із залученням тисячі резервістів першої черги.
Відповідне відео військових навчань опублікував Генштаб ЗСУ на своєму YouTube-каналі.
Цього року термін зборів збільшили з 15 діб до 30. Планується, що 2017 року до маневрів залучать близько 80 тисяч резервістів.
"Ми продовжуємо експеримент минулого року, коли на такі навчання залучаємо резервістів", - розповів начальник Генштабу Віктор Муженко.
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Нагадаємо, 17 січня на одному з полігонів у Харківській області розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву. Протягом 30 діб резервісти мають удосконалити навички з тактичної, медичної, інженерної та вогневої підготовки, а також виконати програму фахової підготовки, бойового злагодження у складі рот, батальйонів та бригади в ході відповідних навчань та тренувань.