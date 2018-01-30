Луценко визнав, що публічність конфлікту ГПУ та НАБУ була помилкою

За словами генпрокурора, він зацікавлений у спільній роботі для подолання корупції.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко визнає, що публічність суперечки між ГПУ та Національним антикорупційним бюро була «неправильною» і запевнив у тому, що зацікавлений у спільній роботі для досягнення результатів у сфері боротьби з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі, говорячи про мету свого візиту до інституцій Європейського Союзу, в рамках якого зустрівся з представниками Європейської комісії та Європарламенту.

«Одне з завдань (візиту) – роз’яснити ситуацію взаємовідносин між незалежними САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура), НАБУ і Генпрокуратурою та нашими колегами з СБУ, ДФС, Нацполіції. Так, дійсно, минулого року інформаційна атака цих інституцій одна на одну, можливо, була цікавою, але не корисною, ні для нас із Ситником (директор НАБУ), ні для наших відомств, ні для України. Ми це визнали, не я був перший, хто почав цю дискусію, але беру відповідальність за цю помилку на себе, хоча би тому, що я досвідченіший і, напевне, старший. Я дав себе втягнути у цю дискусію. Я думаю, така ступінь публічності була неправильною. Саме з цим месседжем я приїхав сюди», - сказав Луценко.

Читайте такожЛуценко розповів, як в Україні за півроку "закрити джерело корупції"

При цьому генпрокурор висловив переконання, що це була «потрібна розмова, бо навколо і ГПУ, і НАБУ точиться надто багато міфів, створюється надто багато фейкових новин».

«Я як ніхто зацікавлений в результативності НАБУ, бо я не можу пояснити нашим громадянам, що генпрокурор позбавлений права розслідувати справи сьогоднішніх високопосадовців, підозрюваних в корупції. Це - виключно монополія НАБУ. Тому, я думаю, що треба спільно добиватися результату, і до 1692 вироків корупціонерам середньої ланки додати, бодай 10 (вироків) високопосадовцям сучасної влади. Це буде спільна перемога, і ніхто не буде звертати увагу, чи це була ГПУ чи НАБУ. Власне, людям це і не важливо. Чим більшим буде кінцевий результат, тим менше буде скарг, що хтось комусь заважає. Я в цьому переконаний», - наголосив Луценко.

Генпрокурор також пояснив необхідність вийти із «суперечок з НАБУ виключно через легальні методи, а саме – змінити закон».

«Це ж так легко написати: всі працівники НАБУ, відкриваємо дужки - крім секретних агентів - дужки закрили, обираються на відкритому конкурсі. Ну хіба це важко? Це просто зробити. Або, наприклад, самостійне прослуховування для НАБУ. Це можливо? Так, це можливо. Можемо ми це зараз зробити? Так, можемо. Треба спокійно підготувати поправки до закону, і, якщо потрібний мій вплив на парламент, а він дещо є, я готовий допомогти», - запевнив Луценко.

Також генпрокурор вважає важливим покласти край практиці провокації хабарів.

«Так, ми маємо факти, які вказують на ознаки провокації хабарів. Цій практиці треба покласти край. На жаль, ми маємо над цим попрацювати у цьому напрямку, і це стосується не тільки НАБУ, але й поліції, і СБУ. І тут ніхто з них не повинен називати будь-які законні дії контролю або підозру «війною». З цим погодилися європейські колеги», - додав Луценко.