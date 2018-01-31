"Підзатримати", але не бити: у "Нацдружинах" розповіли про свою діяльність та взаємодію з поліцією

Командир «Нацдружин» вважає, що в присутності хлопців спортивної тілобудови «складно вести якусь злочинну діяльність».

Керівники громадської організації «Національні дружини» розповіли про її діяльність та взаємодію з поліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні під час прес-конференції.

«Я створював дану структуру, дану організацію, даний колектив людей збирав більше року. В цьому колективі більше 30% - атошники, інші - або студенти, або люди молодого віку, які працюють», - сказав командир організації Ігор Михайленко.

За його словами, він займається громадською діяльністю з 2005 року.

«З лав «Патріота» у 2011 році потрапив до СІЗО», - зазначив командир і зауважив, що провів там 2 роки і 4 місяці, а наприкінці лютого 2014 року був звільнений «за списками політв'язнів».

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Далі, зазначив Михайленко, він перебував «на фронті - до середини осені 2014 року».

«Потім я командував окремим загоном спеціального призначення «Азов». Спочатку - в структурі МВС, патрульно-постової служби, а потім вже - в структурі Національної гвардії МВС», - розповів Михайленко і додав, що у лютому 2017 року він звільнився з лав Нацгвардії.

«Повернувшись до цивільного життя, побачив хаос, який відбувається на вулицях міста. Я не розумів, чому величезна кількість правоохоронці не може дотримуватися елементарного порядку», - зізнався Михайленко.

Він наголосив, що створювати «Національні дружини» йому допомагали побратими та соратники.

«За рік діяльності «Національних дружин» ми провели велику кількість різного формату робіт у громадському секторі. Ми проводимо патрулювання. Це не значить, що ми затримуємо людей, що ми когось шарпаємо, що ми перевіряємо документи. Ні. Ми своєю присутністю показуємо на вулицях міст, що злочинності немає місця на вулицях міст, коли там є «Національні дружини», - сказав командир.

Він переконаний, що зазвичай там, де є «молоді люди спортивної тілобудови, які ходять, гуляють, нікого не займають», нічого поганого не відбувається, адже в їхній присутності досить складно вести якусь злочинну діяльність.

Водночас, командир організації нагадав про кілька випадків у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві, коли члени «Національних дружин» затримували кишенькових злодіїв, продавців наркотиків та передавали їх до рук поліції.

«Ми діяли в рамках чинного законодавства», - підкреслив він.

Своєю чергою, голова ГО «Національні дружини» Ігор Бобер розповів, що з 2014 року він пішов на фронт, а після повернення брав участь в організації «Нацдружин».

«Вони були створені для того, щоб навести порядок на вулицях», - сказав він і додав, що організація також займається питаннями молоді та спорту.

На запитання, чи координують вони свої дії з правоохоронними органами, Бобер відповів, що це залежить від міста.

«Ми взагалі координуємо. Але, знову ж таки, це в залежності від міст. Взагалі ми, коли бачимо якесь злодіяння, то обов'язково викликаємо поліцію», - зазначив він.

На запитання щодо повноважень дружин, прес-секретар організації Ігор Вдовін повідомив, що вони керуються законом про охорону громадського порядку та державного кордону, а також статтею Кримінального процесуального кодексу, яка зобов’язує особу, яка бачить правопорушення, перешкоджати йому.

«Якщо ми бачимо або виявляємо правопорушника, наприклад, хтось обмальовує стіни на районах, рекламує наркотики, - якщо ми бачимо, що безпосередньо зараз пише якусь електронну адресу, ми можемо підзатримати його, навіть не бити, просто тримати. І викликати поліцію, і передати до рук поліції», - підсумував прес-секретар «Нацдружин».