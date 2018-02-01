"Back to 90th": популярний український співак Монатік презентував новий кліп (відео)

17:29, 01 лютого 2018
Суспільство
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Прем'єра кліпу відбулася 1 лютого / Скріншот

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Як йдеться у підписі до відеокліпу, в ньому є все: герої і лиходії, сюжет, який зачіпає, небезпечні акробатичні трюки та платівка "Тріо Мареничів".

"Back to 90th: у новому кліпі Монатік перетворює минуле на майбутнє. Нас чекає атмосфера повного занурення", - обіцяють у команді співака.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше відомий український співак Монатік став обличчям рекламної кампанії російського оператора "Мегафон".

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Теги: #Monatik новий кліп