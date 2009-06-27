Компанія «Корсан» зацікавлена у збільшенні своєї частки в Укртатнафті

Кременчук. 27 червня. УНІАН. ТОВ «Корсан», яке сьогодні на відкритому аукціоні придбало 18,3% акцій ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська область), зацікавлене в подальшому збільшенні своєї частки в статутному фонді компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник ТОВ «Корсан» Геннадій КОРБАН, який брав участь у сьогоднішньому аукціоні.

«Ми відкриті до переговорів, якщо татарські акціонери захочуть продати (свій пакет акцій – УНІАН), ми готові брати участь, але конкурс має бути прозорим», - сказав він.

Коментуючи підсумки сьогоднішнього аукціону, Г.КОРБАН зазначив, що «з урахуванням кризи це гарна ціна і перевищує капіталізацію».

При цьому він додав, що компанія розраховувала на здорову конкуренцію і могла змагатися в сумі до 2,5 млрд. грн. «До 2,5 млрд. грн. у нас був запас міцності», - додав він.

У свою чергу ліцитатор аукціонної комісії, начальник Управління акціонерного капіталу ЗАТ «Укртатнафта» Ігор ЛЕЩЕНКО зазначив, що перед проведенням аукціону незалежною компанією була здійснена експертна оцінка вартості пакета акцій, що виставлявся на аукціон, на що була одержана ліцензія Фонду державного майна України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ТОВ «Корсан» придбало на аукціоні за 2,1 млрд. грн. 18,296% акцій ЗАТ «Укртатнафта». Стартова ціна становила 1,5 млрд. грн.

Спочатку для участі в аукціоні було подано дві заявки: від основного акціонера компанії - НАК «Нафтогаз України» і від міноритарного акціонера – ТОВ «Корсан».

Проте лише одна компанія ВАТ «Корсан» внесла завдаток у розмірі 303 млн. 526,720 тис. грн. і була допущена до участі в аукціоні.

І.ЛЕЩЕНКО зазначив, що НАК «Нафтогаз України» не вніс завдаток для участі в аукціоні, і таким чином НАК «Нафтогаз України» відмовилася від участі в аукціоні.

При цьому він зазначив, що від НАК «Нафтогаз України» було одержано лист з повідомленням про неможливість внести завдаток.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» у своєму листі аргументував неможливість внесення завдатку відсутністю у фінансовому плані компанії коштів на придбання акцій.