Аналітик польського Центру східних досліджень (OSW) Анна ГУРСЬКА не чекає від запланованої на 29 червня зустрічі експертів Єврокомісії, України, Росії та міжнародних фінансових інституцій «переломних» рішень для запобігання можливій газовій кризі.

Про це вона сказала власному кореспондентові УНІАН у Польщі.

Експерт висловила думку, що на цій зустрічі представники Єврокомісії та фінансових інституцій захочуть отримати інформацію про реальний стан справ з газом в Україні.

«Треба спочатку отримати реальні дані... Тоді шукатимуть варіанти (допомоги Україні в розрахунках за газ – УНІАН)», - сказала вона.

Як відзначила А.ГУРСЬКА, передусім йдеться про те, скільки необхідно газу для постачань в умовах кризи, скільки газу в підземних сховищах газу, який можливий механізм розрахунків.

«Після того, як уряд (України) почав приховувати дедалі більше даних, то реліз «Нафтогазу» про 20 млрд. газу в ПСГ, делікатно кажучи, мало кого переконує...», - сказала вона.

Аналітик не виключила, що кредит на закупівлю газу може отримати не «Нафтогаз України», а європейські компанії, які погодяться купити необхідний для забезпечення безперебійного постачання в осінньо-зимовий сезон газ для зберігання в українських ПСГ.

«Думаю, що зустріч 29 червня буде технічною і політичною підготовкою до якогось рішення», - сказала експерт OSW.

Водночас вона додала, що будь-яке рішення буде «тимчасовим», тому що для реального поліпшення ситуації на газовому ринку в Україні необхідно його реформувати, і насамперед - забезпечити умови для рентабельної роботи «Нафтогазу України».

А.ГУРСЬКА відзначила, що навряд чи напередодні президентських виборів в Україні хтось зважиться ухвалювати такі непопулярні рішення як підвищення цін на газ.

«Нафтогаз» приречений на банкрутство, якщо він купує газ дорожче, а продає дешевше», - вважає польський експерт.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбудуться консультації представників НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» з представниками Єврокомісії та міжнародних фінансових інституцій.

Наприкінці минулого тижня Євросоюз відмовився виділити Україні 4 млрд. доларів кредиту для розрахунків за газ з Росією.