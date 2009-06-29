У центрі Львова стався вибух у житловому будинку

Сьогодні, близько 14.00, в одній з квартир житлового будинку №45 на Площі Ринок у Львові стався вибух.

Як розповів УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській Павло ВАСИЛЕНКО, вибух пролунав в квартирі на другому поверсі чотириповерхового житлового будинку за кілька десятків метрів від приміщення Львівської міської ради, а на самій Площі Ринок - завжди велике скупчення туристів.

«Причини вибуху нам невідомі, оскільки цим займаються експерти науково-дослідного криміналістичного центру управління внутрішніх справ. На щастя, жертв та руйнувань немає, тому розслідуванням цієї події вже займаються правоохоронні органи», - зазначив П.ВАСИЛЕНКО.

У свою чергу, начальник ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Ігор ЦІКАЛО підтвердив кореспонденту УНІАН факт вибуху невідомої речовини в квартирі житлового будинку на площі Ринок, 45, однак заявив, що «причини вибуху ще не встановлені».

Як розповів начальник міського управління міліції, на місце надзвичайної події оперативно прибули підрозділи МНС, «Львівгазу» та «Львівводоканалу».

«Було перевірено всі прилади, газовики повідомили, що вибуху газу не було, всі прилади справні. На даний час, експерти встановили, що вибух стався усередині приміщення, оскільки вибухова хвиля буквально «винесла» із середини помешкання всі віконні шибки, щоправда, решток речовини чи предмета, які спричинили вибух, поки що не встановлено», - розповів І.ЦІКАЛО.

За його словами, на момент вибуху в квартирі знаходився господар помешкання та його знайома, яка завітала в гості, однак «ні чоловік, ні жінка не можуть сказати, що спричинило вибух, оскільки вдома не було ні вибухонебезпечних приладів, ні вибухових та легкозаймистих речовин».

І.ЦІКАЛО повідомив, що жертвами вибуху стало двоє перехожих, яких «обсипало» уламками віконного скла.

«Одній з дівчат, на даний час надається медична допомога. Ні господар квартири, ні його гостя – не потерпіли. На місці події працює слідчо-оперативна група. Евакуація жителів будинку поки що не проводилася», - додав І.ЦІКАЛО.