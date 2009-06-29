769 людей, два літаки і гелікоптер гасять лісову пожежу

У Слов`яносербському районі Луганщини до ліквідації лісової пожежі залучені два пожежні літаки Ан-32П та гелікоптер МНС Мі-8.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа поблизу села Лопаскіно Слов’яносербського району Луганщини виникла у змішаному лісі учора. Внаслідок сухої погоди та поривчастого вітру вона набула подальшого розповсюдження та досягла площі близько 200 гектарів. Того ж дня підрозділами Державної пожежної охорони МНС і технікою лісництва пожежа була локалізована. Проте згодом виникло повторне загоряння локалізованих осередків, що призвело до розповсюдження вогню окремими осередками з великою відстанню між ними на територіях Луганського лісомисливського господарства та Трьохізбенського лісництва. Для боротьби з вогнем задіяні підрозділи Державної пожежної охорони МНС, зведені загони Головних управлінь МНС у Донецькій і Харківській областях, техніка та працівники Луганського, Донецького та Харківського лісомисливських господарств, особовий склад МВС, авіація МНС і Держлісгоспу: всього – 769 чоловік особового складу, 139 одиниць техніки та авіації, в тому числі від МНС - 273 рятувальники, 53 од. техніки, 2 літаки Ан-32П та гелікоптер Мі-8.

Протягом 28 червня пожежними літаками МНС Ан-32П та гелікоптером МНС Мі-8 здійснені 25 скидів води на осередки лісової пожежі. Станом на 8 годину ранку 29 червня пожежа локалізована, однак триває її ліквідація.