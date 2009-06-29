Суд засудив засновника фінансової піраміди на 150 років ув'язнення

Суд Нью-Йорка засудив засновника найбільшої в світі "фінансової піраміди" Бернарда Медоффа до 150 років тюремного ув’язнення, передає Reuters.

Це максимальний термін, який загрожував колишньому главі фондової біржі Nasdaq, який створив безпрецедентну в історії фінансову піраміду об`ємом 64,8 мільярда доларів.

Адвокати, посилаючись на похилий вік підсудного (71 рік), просили суд дати йому не більше 12 років.

Напередодні федеральний суд США затвердив конфіскацію майна Медоффа на суму 170 мільярдів доларів (за законами США він зобов`язаний відшкодувати суму до триразового розміру заподіяної шкоди).

Медофф раніше зізнався в суді, що протягом 20 років ошукував інвесторів і регулюючі органи і що він не здійснював ніяких операцій, а просто клав всі кошти на свій банківський рахунок, видаючи з нього кошти на вимогу клієнтів у вигляді "прибутку".

У списку ошуканих вкладників опинилися не тільки найбагатші громадяни США і знаменитості, а й найбільші світові банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit.

РІА "Новости"