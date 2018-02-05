У Києві шматки бетону відвалюються від мосту і падають просто на тротуар (фото)

10:37, 05 лютого 2018
Суспільство
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Дмитро Макогон Facebook

Про це повідомив місцевий житель Дмитро Макогон на сторінці в Facebook.

"Великі шматки бетону відламуються від конструкцій Повітрофлотського мосту і падають на тротуар. Будьте обережні", - пише Дмитро.

Дмитро Макогон Facebook

У коментарях користувачі також повідомили, що в п'ятницю цю ділянку перекривали і робітники у спецівках його обстежили.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують у цьому році.

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Теги: #у Києві руйнується міст#бетон падає на тротуар