У Києві шматки бетону відвалюються від мосту і падають просто на тротуар (фото)
10:37, 05 лютого 2018Суспільство
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Шматки бетону відламуються від конструкцій Повітрофлотського мосту.
Повітрофлотський міст у Києві / Дмитро Макогон Facebook
У Києві від конструкцій Повітрофлотського мосту відламуються великі шматки бетону і падають просто на тротуар.
Про це повідомив місцевий житель Дмитро Макогон на сторінці в Facebook.
"Великі шматки бетону відламуються від конструкцій Повітрофлотського мосту і падають на тротуар. Будьте обережні", - пише Дмитро.
Повітрофлотський міст у Києві / Дмитро Макогон Facebook
У коментарях користувачі також повідомили, що в п'ятницю цю ділянку перекривали і робітники у спецівках його обстежили.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують у цьому році.
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