У Києві шматки бетону відвалюються від мосту і падають просто на тротуар (фото)

Шматки бетону відламуються від конструкцій Повітрофлотського мосту.

У Києві від конструкцій Повітрофлотського мосту відламуються великі шматки бетону і падають просто на тротуар.

Про це повідомив місцевий житель Дмитро Макогон на сторінці в Facebook.

"Великі шматки бетону відламуються від конструкцій Повітрофлотського мосту і падають на тротуар. Будьте обережні", - пише Дмитро.

У коментарях користувачі також повідомили, що в п'ятницю цю ділянку перекривали і робітники у спецівках його обстежили.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укравтодор" назвав дороги, які відремонтують у цьому році.