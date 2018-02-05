Музиканта відомого російського гурту не пустили до України через гастролі у Криму

Учасник групи "А'студіо" з гастролями приїжджав до Криму в листопаді 2016 року.

Співробітники прикордонної служби в столичному міжнародному аеропорту не пропустили в Україну російського композитора, члена гурту "А'студіо".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

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Так, ввечері 4 лютого в аеропорту "Київ" під час оформлення пасажирів рейсу "Фарнборо-Київ", співробітники ДПС виявили громадянина РФ щодо якого була інформація про незаконні відвідуванні ним окупованого Криму.

У прикордонній службі повідомляють, що після перевірки інформації з'ясувалося, що російський артист був з гастролями в Криму в листопаді 2016 року.

Зараз російському артисту заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки і відправили рейсом в Алмати.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандального російського репера заборонили в'їзд в Україну.