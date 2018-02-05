Музиканта відомого російського гурту не пустили до України через гастролі у Криму
Співробітники прикордонної служби в столичному міжнародному аеропорту не пропустили в Україну російського композитора, члена гурту "А'студіо".
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.
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Так, ввечері 4 лютого в аеропорту "Київ" під час оформлення пасажирів рейсу "Фарнборо-Київ", співробітники ДПС виявили громадянина РФ щодо якого була інформація про незаконні відвідуванні ним окупованого Криму.
У прикордонній службі повідомляють, що після перевірки інформації з'ясувалося, що російський артист був з гастролями в Криму в листопаді 2016 року.
Зараз російському артисту заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки і відправили рейсом в Алмати.
Як повідомляв УНІАН, раніше скандального російського репера заборонили в'їзд в Україну.