У Харкові затримали психічно хворого чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування заводу

Свій вчинок чоловік, який перебуває на обліку у психіатра, пояснив бажанням пожартувати.

У Харкові поліцейські затримали 43-річного чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування заводу.

Читайте такожУ Харкові через неправдиве повідомлення про мінування суду евакуювали понад 400 осібЯк повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформація про замінування приміщення по вулиці Плеханівській надійшла до Слобідського відділу поліції області вчора, 4 лютого, близько 18.30.

Зазначається, що за адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. Експерти оглянули 6 тис. кв м території. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин поліцейські не виявили. Евакуація громадян не проводилася.

«В ході проведення оперативних заходів працівники поліції встановили особу, причетну до неправдивого повідомлення про замінування. Ним виявився 43-річний чоловік, який перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Свій вчинок він пояснив бажанням пожартувати», - йдеться у повідомленні.