У Києві затримали чоловіка, на рахунку якого близько ста "мінувань"

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

«Лише упродовж однієї доби 67-річний киянин 16 разів телефонував за номером «102» та повідомляв про загрозу вибуху різних установ. На даний час вже встановлено, що з жовтня минулого року він зробив 106 викликів до поліції і в 98 випадках «мінував» всілякі приміщення», - зазначили у главку.

Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України, і він зізнався у скоєному.

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Правоохоронці також з’ясували, що цей правопорушник зловживає алкогольними напоями і під впливом оковитої постійно телефонує до поліції та в інші установи. Окрім цього, він ще перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.

Слідчий відділ райуправління поліції вніс відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі.