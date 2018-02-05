Окупанти можуть залишити без води більшість території Донбасу - штаб

Бойовики досі не надали гарантій безпеки на час проведення ремонтних робіт на насосній станції.

Через аварійний стан об’єктів насосної станції 1-го підйому Південно-Донецького водопроводу без води може залишитись більше 1,3 млн. осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Згідно з інформацією , 26 січня у результаті обстрілу бойовиками НЗФ ОРДО насосної станції 1-го підйому Південно-Донецького водопроводу було пошкоджено систему охолодження одного з двох трансформаторів, призначених для електроживлення станції. Це призвело до критичного 50%-го зниження надійності об’єкта в цілому.

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«Як наслідок, найменший збій у роботі системи електрозабезпечення може стати причиною повної зупинки насосної станції. Під загрозою припинення водопостачання опиниться населення всього південно-західного напрямку Донецької області, а саме: Волноваський, Красноармійський, Добропільський райони, міста Донецьк (Куйбишевський, Кіровський, Петровський, Ленінський райони), Авдіївка, Маріуполь, Волноваха, Красноармійськ, Докучаєвськ та інші міста і селища (усього 49 населених пунктів) з населенням більше 1,3 млн. осіб», - йдеться у повідомленні.

Українською стороною СЦКК скоординовано проведення фахівцями комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»» необхідних ремонтно-відновлювальних робіт та отримано гарантії безпеки від Збройних Сил України.

«Проте, проведення ремонту неможливе без надання гарантій безпеки на час зазначених робіт з боку ОРДО. Відповідні запити, за сприяння СММ ОБСЄ, підприємством направлялись двічі: 26 січня та 30 січня поточного року. По зазначеним запитам відповіді від ОРДО не надходило. Цинічним є й те, що керманичі ОРДО не тільки не сприяють у відновленні працездатності насосної станції, а й розгорнули брехливу кампанію зі звинуваченнями підрозділів Збройних Сил України у пошкодженні зазначеного електротрансформатора», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що окупаційна влада ОРДО вкотре демонструє небажання вирішувати нагальні проблеми у відновленні інфраструктури Донбасу, завчасно створюючи передумови виникнення аварійних ситуацій, наслідки яких передбачити важко по обидві сторони лінії розмежування сторін.