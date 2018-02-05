На півночі Житомирщини рятувальники вилучили зі снігових заметів дві фури (фото)

За допомогою тросу та пожежного автомобіля бійці ДСНС відбуксирували вантажівку на проїзджу частину дороги. Вже далі фура продовжила рух самостійно.

На півночі Житомирщини рятувальники вилучили зі снігових заметів дві вантажівки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Через незначне погіршенням погодних умов на території північних районів Житомирщини мали місце випадки потрапляння вантажівок у снігові замети. Так, за добу рятувальники двічі залучалися до буксирування двох вантажівок на автошляхах Олевська.

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Так, до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Олевську поблизу 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини через ожеледицю вантажний автомобіль «RENAULT» потрапив у сніговий замет на перехресті та не зміг продовжити рух.

За допомогою тросу та пожежного автомобіля бійці ДСНС відбуксирували вантажівку на проїзджу частину дороги. Вже далі фура продовжила рух самостійно.

Окрім цього, олевські рятувальники залучалися до надання допомоги іншому водієві вантажівки, що потрапив у сніговий замет на узбіччі дороги. Тут відбуксирувати автівку на проїжджу частину рятувальники змогли за допомогою двох пожежних автомобілів.