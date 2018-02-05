Столичні люксові готелі InterContinental і Fairmont увійшли до Координаційної Ради з казино

Рада з казино утворена з метою створення більш сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії України.

Вчора, 31 січня 2018, столичні luxury готелі InterContinental Kyiv і Fairmont Grand Hotel Kyiv заявили про початок співпраці з Кординаційною Радою щодо соціально відповідальної легалізації казино. Про це повідомили журналістам представники Координаційної Ради.

«Керівництво InterContinental Kyiv прийняло рішення почати співпрацю з Координаційною Радою з соціально відповідальної легалізації казино. Цей орган створений за рішенням ряду операторів готельного бізнесу та зацікавлених інвесторів з метою створення більш сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії України, детінізації економіки та виконання Україною міжнародних зобов'язань. InterContinental Kyiv зацікавлений в реалізації цих планів, оскільки створення безпечного професійного казино дозволить розширити спектр надаваних клієнтам послуг», - прокоментували новину в InterContinental Kyiv. Готель знаходиться в самому серці старого Києва, в «кільці» знаменитих православних храмів – Софійського собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря та Андріївської церкви, 272 номери, включаючи апартаменти.

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«Fairmont Grand Hotel Kyiv має намір делегувати представника в Координаційна рада з соціально відповідальної легалізації казино. Діяльність цієї організації спрямована на поліпшення туристичного іміджу України та створення додаткових стимулів для розвитку пов'язаних з цим галузей економіки (готелів, ресторанного бізнесу). Перераховані цілі узгоджуються з поточною стратегією розвитку Fairmont Grand Hotel Kyiv, оскільки організація казино люксових готелях забезпечує розширення їх функціоналу і підвищення конкурентоспроможності», - розповіли в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Готель розташований центрі історичного району Поділ на березі Дніпра, 258 гостьових номерів, включаючи люкс категорії «Royal» і президентський номер люкс.

Як повідомлялося раніше, Координаційна рада з соціально відповідальної легалізації казино розпочала роботу наприкінці минулого року. А його створення було ініційоване 7 грудня на Ukrainian Gaming Summit Української асоціації грального бізнесу. До складу Координаційної ради увійшли одна з найбільших в Україні готельних мереж Premier Hotels and Resorts, група DCH (до складу активів входить міжнародний аеропорт "Харків", п'ятизірковий готель і ряд об'єктів ресторанного бізнесу), інші зацікавлені компанії відповідного галузевого профілю, потенційні інвестори, експерти. Затверджені цілі роботи: імплементація ідеї соціально відповідальної легалізації казино та її законодавче закріплення, а також виконання зобов'язань України перед МВФ в частині легалізації

Нагадаємо, гральна індустрія в Україні знаходиться під законодавчою забороною з 2009 року. Експерти оцінюють щорічні недоотримані доходи бюджету від мораторію на роботу галузі в мільярди гривень.