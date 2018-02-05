Колишній ув'язнений в Одесі врятував трьох маленьких дітей від "няні"-пиячки

Діти знаходилися у квартирі з п'яною жінкою, були голодні та роздягненні.

Користувачів соцмереж зворушила історія про те, як колишній ув'язнений в Одесі, тільки вийшовши з тюрми, врятував трьох маленьких хлопчиків від недбалості батьків та "няні"-пиячки.

Цю історію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила співробітниця Патрульної поліції Зоя Мельник. Вона розповіла, що близько місяця тому патрульні отримали виклик: "Няня з дітьми одна, боїться сторонніх, які знаходяться у під'їзді за адресою...". Коли поліцейські приїхали на виклик, вони не знайшли у під'їзді ані няні, ані заявника. Але їм знов надійшов виклик, що за тою ж адресою у квартирі знаходяться діти з жінкою у неадекватному стані.

"Піднімаємося ще раз і стукаємо до тих пір, поки двері не відкрила та сама жінка, "няня", яка ледь тримається на ногах. Квартира - справжнісінький притон - сморід, бруд, якісь підозрілі, в наркотичному або алкогольному сп'янінні люди, на підлозі пляшки з під спиртного, недопалки і калюжі крові. "Няня" розповіла про те, що вранці тут один з її товаришів по чарці намагався покінчити життя самогубством, різав вени і його забрала швидка. Діти - три хлопчика, віком 1,5, 2,5 і 4 роки. Брудні, голодні, босі, в квартирі жодної іграшки", - написала співробітниця поліції.

Із їжі у квартирі були тільки зіпсовані каша та суп, одягу у дітей не було. В одного з хлопчиків на нозі була гнійна рана. Поліція забрала малюків та відвезла їх до лікарні, де їх одягнули та нагодували.

Цікавим виявилося те, що викликав поліцію чоловік, який 10 років відсидів у тюрмі за вбивство. Він тільки вийшов із тюрми та вирішив навідатися до тієї самої "няні", з якою познайомився через інтернет, ще перебуваючи в ув'язненні. Чоловіка шокувало, в якому стані знаходяться діти.

"Як так? Це ж діти. Я усе життя у тюрмі, у мене вже ніколи не буде дітей. А тут...", - процитувала ув'язненого Мельник.

Поліцейська додала, що чоловік казав, що хоче повернутися до тюрми та не готовий до життя на волі.

Нагадаємо, Зоя Мельник також розповідала, що в Україні в кожній другій родині практикують насильницькі методи виховання дітей, хоча закон це забороняє.