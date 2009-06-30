США сподіваються, що ЄС зможе допомогти Україні із заповненням ПСГ
Йде напружена робота
США дуже сподіваються, що Європейський Союз зможе виробити план, який дозволить європейським споживачам, європейським банкам допомогти профінансувати заповнення українських ПГС. Про це в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Комментарии:» повідомив уповноважений представник США з питань Євразійської енергетики Річард МОРНІНГСТАР.
«Поки що такої угоди немає, але ми знаємо, що голова Єврокомісії Жозе-Мануель БАРРОЗУ і його співробітники напружено працюють над цим. Ситуація, коли подача газу з Росії припиняється, представляє дуже серйозну проблему і для Європи, і для України. Тому очевидно, що Україні треба працювати як з Європою, так і з Росією, щоб така ситуація не повторювалася», - зазначив Р.МОРНІНГСТАР.
Уповноважений представник США з питань Євразійської енергетики підкреслив, що реформи газового сектору - це суто внутрішня справа України, в яку ніхто не має ніякого права втручатися ззовні. «Але якщо Київ звернеться до нас за консультацією, ми рекомендуватимемо проведення лібералізації. Оздоровлення ринку таким шляхом допомогло б уникнути багатьох проблем, що мали місце в минулому. При цьому ми віддаємо собі звіт у складності таких кроків. Для їх здійснення потрібна потужна політична воля", - каже Р.МОРНІНГСТАР. "І в політичному, і в гуманітарному аспектах непросто, скажімо, зважитися на перехід до ринкового ціноутворення, яке може зробити тепло і енегрію просто недоступними для менш заможної частини населення. Отже, для того, щоб уникнути соціальних потрясінь, було б доцільно перейти від субсидування компаній, які реалізують газ власного видобутку на внутрішньому ринку, до системи адресної допомоги тим категоріям споживачів, які світового рівня цін однозначно не витримають", - сказав Р.МОРНІГСТАР.
Крім того, оцінюючи перспективи роботи американських корпорацій в Україні, він зазначив, що цьому може дуже сприяти відновлення діяльності в Україні урядової Корпорації США з гарантування приватних інвестицій за кордоном (Overseas Private Investment Corporation - OPIC). «Сподіваємося, що угода, котра дасть змогу OPIC повернутися до підтримки проектів в Україні, буде досягнута найближчим часом», - резюмував Р.МОРНІНГСТАР.
Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України і Росії щодо вирішення питань постачань газу в зимовий період. Україна для вирішення проблеми із закачуванням газу в підземні сховища газу хотіла одержати від європейських фінансових інститутів 4,2 млрд. дол. кредиту.
Джерела, близькі до переговорів, кажуть, що Україна може одержати близько 2 млн. дол. кредиту, але в обмін на здійснення структурних реформ у газовій галузі.