Євробачення-2018: минулорічні учасники О.Torvald виступлять на українському відборі

Музиканти виконають пісню "Ліхтарі" зі свого нового альбому "Бісайди", яку називають присвятою усім шанувальникам групи в Україні та за її межами.

У суботу, 10 лютого, відбудеться перший півфінал Національного відбору на "Євробачення-2018", участь в якому візьме українська рок-група О.Torvald.

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Музиканти виконають пісню "Ліхтарі" зі свого нового альбому "Бісайди", яку називають присвятою усім шанувальникам групи в Україні та за її межами.

"Мені подобається, що в цього року, як і в минулих двох, серед учасників відбору досить багато молодих цікавих музикантів. Їхня музика лунатиме у прямому ефірі на всю країну і обов'язково знайде нових слухачів. Але найважливіше, щоб вони розуміли, для чого їм цей конкурс, що вони можуть привнести в нього і що він їм може дати в плані творчого розвитку. Що ж до нас, то 14 лютого ми презентуємо відео на трек "Ліхтарі", після чого О.Torvald вирушать з концертами до Польщі, Німеччини, Чехії та Австрії", - зазначив фронтмен групи Женя Галич.

У першому півфіналі за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, група KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR:PUR і The Erised.