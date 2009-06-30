Скільки коштує оренда квартир у Києві (ціни по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 22 по 28 червня ц.р. знизилася на 1,44% (6 дол.) - 425 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 411 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 9 дол., до 605 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 15 дол., до 732 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 324 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 4 дол., до 594 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 6 дол., до 714 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 257 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 7 дол. – до 336 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 9 дол. – до 522 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 278 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 2 дол., до 371 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 5 дол., до 509 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 246 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 5 дол. – до 340 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 8 дол., до 437 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 266 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 8 дол. – до 392 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 457 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 284 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 9 дол. – до 384 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 454 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 274 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 7 дол., до 369 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 5 дол., до 457 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 258 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 5 дол., до 354 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 8 дол., до 431 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 268 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 3 дол., до 358 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 9 дол. – до 464 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, Печерському – 13%, Дарницькому – 12%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 9%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 8%, Святошинському – 8%, Деснянському – 7%, Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 1,3% (6 дол.) – до 432 дол. за квартиру на місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79%, або 368 дол., – до 607 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.