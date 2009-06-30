Падіння ВВП України у першому кварталі становило 20,3%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2009 року становило 20,3%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Найбільші темпи падіння були зафіксовані в будівництві – 54,1%, переробній промисловості – 36,5%, виробництві і розподілі електроенергії, газу і води – 19,3%.

Галузями, де спостерігалося зростання, стало сільське господарство, мисливство і лісове господарство – 1,3%, оплата послуг фінансових посередників - 27,5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО називав прогноз падіння ВВП України у січні-березні 2009 року на рівні 20-23%.

На початку червня ц.р. Рахункова палата України оприлюднила свій прогноз падіння ВВП у першому кварталі - 21,2%.

Нагадаємо, на початку 2009 року Державний комітет статистики України у зв`язку з переходом на міжнародні стандарти відмовився від практики публікації щомісячних даних розрахунку ВВП на користь подачі щоквартальних звітів. У той же час Держкомстат щомісячно публікує дані щодо динаміки окремих видів економічної діяльності.