Зливи завдали Криму збитків на 25 млн. грн.

У Криму від сильних злив, які пройшли в останні дні, постраждали п`ять районів. Збитки сільгосппідприємств і населення становлять близько 25 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі заступник голови Ради міністрів Криму Микола КОЛІСНІЧЕНКО.

«П`ять районів постраждало в Криму. Найбільше постраждав Роздольненський район. Дуже постраждали Джанкойський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський райони», - сказав М.КОЛІСНІЧЕНКО.

«За нашими підрахунками, збитки склали на сьогоднішній ранок майже 20 млн. грн. плюс додалася вчорашня стихія, ми вважаємо, що там десь буде до 5 млн. грн. збитків, яких здебільшого зазнало населення», - сказав віце-прем`єр.

Влада Криму розраховує на допомогу Кабінету міністрів України. «Ми вважаємо, що Кабінет міністрів має прийняти рішення про надання допомоги, адже бюджет Криму таку велику суму не може виплатити. У нас немає таких коштів», - підкреслив М.КОЛІСНІЧЕНКО.