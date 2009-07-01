Зварич в ГПУ дає цінні свідчення про дуже високих посадовців

11:04, 01 липня 2009
Суспільство
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Кому і за що передавалися гроші

Ігорь Зварич
Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ дає цінні свідчення про систему хабарництва, що діє в «третій владі» - кому і за що передавалися гроші, за скільки купувалися призначення, про інші неподобства у вищих судах України.

Про це газеті «Сегодня» (№136 від 1 липня) повідомив заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Ми дізнаємося, скільки коштували посади суддів, в які суми обходилися їх вироки, рішення, і ці цифри п’яти-шестизначні», - повідомив Р.КУЗЬМІН.

За його словами, слідчі «підійшли до дуже високих посадовців із судової ієрархії країни». Окрім І.ЗВАРИЧА допитали вісьмох інших суддів високого рангу і вже не львівських, а київських. Їхні свідчення, додав Р.КУЗЬМІН, також документуються і долучаються до справи.

Заступник генпрокурора не назвав прізвищ, повідомивши, що в суддівському корпусі «прекрасно знають, про кого йдеться». Разом з тим він поскаржився, що служителі Феміди, як і наділені імунітетом народні депутати, невразливі: «Можуть не з’явитися на допит, і нічого їм не буде».

Довідка УНІАН. 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом хабарництва у великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА у розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади і арешт.

9 березня цього року його було затримано в Львові працівниками Служби безпеки України. 10 березня його доставили до Києва.

Печерський райсуд столиці обрав щодо І.ЗВАРИЧА як запобіжний захід взяття під арешт. 

 

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