Долар на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,7085/7,7365 грн./дол., а на 12:00 ціни виросли до 7,7470/7,7715 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги по російському рублю стартували котируваннями 0,2470/0,2482 грн./рубль, а на 12:00 ціни підвищилися до 0,2482/0,2492 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 31,1740 рублів за долар (+0,099).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4073/1,4075 дол./євро, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8410/10,8845 грн./євро, а на 12:00 ціни слідом за доларом пішли вгору – 10,8860/10,9320 грн./євро.