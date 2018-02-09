Оздоблена бурштином: журналісти розповіли про вишукану сукню першої леді України на Віденському балу (фото, відео)

Авторка сукні першої леді України – дизайнер Вікторія Гресь.

Дружина президента України Марина Порошенко з'явилась на Віденському балу у сукні від української дизайнерки Вікторії Гресь.

Сукню Марина Порошенко замовила три роки тому на випадок урочистих подій. Дизайн розроблявся спеціально для першої леді. Про це ТСН розповіли в ательє Вікторії Гресь.

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Сукня пошита із шовкової органзи зі шлейфом, відкладний комір оздоблений бурштином, кришталем, сердоліком та паєтками. Усі камінці для сукні дизайнерка шукала самостійно.

Про те, скільки коштувала сукня, в ательє не розповіли. Замовити таку саму, кажуть, вийде навряд чи, адже шили цей наряд на замовлення та спеціально під стиль Марини Порошенко.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, що сукня від Лілії Пустовіт, однак помічниця Марини Порошенко повідомила ТСН, що це не так.

Як повідомляв УНІАН, президент України так і не танцював на Віденському балу. За правилами урочистого заходу, гостям танцювати було необов'язково. Чим і скористалися Марина і Петро Порошенко.