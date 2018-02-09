З'явилося відео, як Порошенко з дружиною прибули на Віденський бал

Петро і Марина Прошенко не танцювали, а спостерігали за танцюючими з балкону.

У столиці Австрії пройшов знаменитий Віденський бал. На нього вперше був запрошений Президент України.

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Перед початком балу Петро Порошенко з дружиною та іншими високими гостями, в тому числі, президент Австрії Александер Ван дер Беллен, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц та інші взяли участь у короткій фотосесії перед журналістами.

Як пише Страна, президент України так і не танцював на балу. За правилами урочистого заходу, гостям Віденського балу танцювати було необов'язково. Чим і скористалися Марина і Петро Порошенко.