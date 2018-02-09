З'явилося відео, як Порошенко з дружиною прибули на Віденський бал

11:42, 09 лютого 2018
Політика
1209 0
Президент з супрогой під час Віденського балу / strana.ua

Читайте такожАктивістка Femen роздяглася на Віденському балі через Порошенка
Перед початком балу Петро Порошенко з дружиною та іншими високими гостями, в тому числі, президент Австрії Александер Ван дер Беллен, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц та інші взяли участь у короткій фотосесії перед журналістами.

Як пише Страна, президент України так і не танцював на балу. За правилами урочистого заходу, гостям Віденського балу танцювати було необов'язково. Чим і скористалися Марина і Петро Порошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Віденський бал