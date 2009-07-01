На вторинному ринку Києва подешевшало житло

Вартість житла на вторинному ринку Києва з 22 по 29 червня ц.р. знизилася на 0,6% (на 4 дол.) – до 1944 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

Як вказується в повідомленні, з весни індекс цін столичного вторинного житла перебуває у вузькому діапазоні 1935-1950 дол./кв.м. «Спостерігаються локальні коливання в той або інший бік, викликані зміною кількості і якості пропозицій. Нещодавнє короткочасне пожвавлення на ринку знизило кількість найдешевших варіантів – їх просто розкупили. У свою чергу деякі об`єкти дещо зросли в ціні, що й позначилося на помірному зростанні індексу», - відзначили в компанії. При цьому аналітики не виключають мінімального зростання вартості житла в короткостроковій перспективі.

За тиждень індекс цінового очікування вторинної нерухомості Києва знизився на 0,6% і становить «мінус» 0,2%. «Таке значення індексу дає підстави прогнозувати подальше зниження цін. Але найймовірніше, індекс демонструватиме хаотичну динаміку», - уточнили в компанії.

Індекс дохідності вторинного житла Києва за травень 2009 року знизився на 0,6%. Нині він перебуває в позитивній сфері і становить 0,2%.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія "Канзас" займається аналізом ринку нерухомості Києва й інших великих міст України. Нині у базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, числилася 421 тисяча оголошень про продаж квартир.