Міжбанківський долар дійшов до 7,75 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку продовжилося зростання цін на американську валюту. Торги доларом США закрилися на рівні 7,7315/7,7570 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:45 Національний банк України вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH 7,6405 грн./дол., а також оголосив про проведення інтервенції з купівлі і продажу валюти за курсом 7,61/7,65 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2470/0,2482 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2482/0,2492 грн./рубль. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2483/0,2493 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль піднявся і становить 31,1425 рублів за долар (+0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,40/1,41 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8410/10,8845 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору – 10,8860/10,9320 грн./євро. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH дещо знизилися – 10,8610/10,9065 грн./євро.

За даними НБУ, сьогодні на міжбанку було куплено 176,494 млн. дол., продано – 177,317 млн. дол. за курсом 7,677531/7,67758 грн./дол. Євро було куплено в обсягу 23,493 млн., продано – 31,645 млн. за курсом 10,881451/10,914591 грн./євро. Курс російського рубля сьогодні на міжбанку встановився на рівні 0,2467/0,24841 грн./рубль. Загалом було куплено 575,476 млн. рублів, продано – 388,279 млн. рублів.