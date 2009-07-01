Мешканці сіл заблокували сміттєзвалище Львова

1 липня жителі сіл Малехів, Грибовичі та представники депутатського корпусу Дублянської міської ради заблокували дорогу, яка веде на територію міського сміттєзвалища Львова, що розташоване неподалік від села Грибовичі.

Учасники акції протесту вимагали закрити сміттєзвалище і заявляли, що не припинять протест до приїзду міських та обласних чиновників, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як сказав журналістам учасник акції протесту, депутат міської ради Дублян Ігор МАРШАЛОК, «ми зібрались на акцію протесту, бо нам обіцяли, що 30 березня питання Грибовицького сміттєзвалища зрушиться з мертвої точки, але до цього часу так нічого і не відомо. Ми хочемо знати, чи будуватимуть сміттєпереробний завод, чи є вже ділянка, на яку буде перенесено сміттєзвалище, що отруює довкілля і викликає високу захворюваність дітей та дорослих».

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, заступник міського голови Львова Володимир ШЕВЧУК виїхав до села Грибовичі.

«Вчора ми спілкувались з керівництвом району і сільської ради і про жодне блокування роботи сміттєзвалища мови не було. Я пояснив місцевому керівництву, що місто фінансуватиме цього року потреби села у тих об’ємах, які є реальними у зв`язку із кризою. Ми виносимо на наступну сесію питання виділення додаткових півмільйона гривень з міського бюджету на станцію очистки інфільтратів. Окрім того, додаткові кошти виділяємо на оздоровлення місцевих дітей», - заявив В.ШЕВЧУК.

Як інформує прес-служба, під час зустрічі з селянами, які перекрили дорогу до сміттєзвалища, В.ШЕВЧУК запевнив, що «між 25 та 30 липня на сесії селищної ради Грибовичей громаді буде представлено проект створення сміттєпереробного підприємства. Якщо програму погодять мешканці, то цей проект візьмуть у реалізацію. Якщо ні, то паралельно напрацьовуватимуть інші проекти».

Після зустрічі з представниками Львівської міської ради учасники блокування дороги заявили про тимчасове припинення акції протесту.

Довідка УНІАН. Грибовицьке сміттезвалище працює з 1956 року. За цей час там накопичилось сміття заввишки від 45 до 65 метрів та площею близько 30 га. Крім того, сміттєзвалище має від 3 до 5 озер, де зберігаються, за різними даними, від 200 до 500 тисяч тонн кислих гудронів.

Це сміттєзвалище входить до переліку 100 екологічно небезпечних об’єктів України.

У липні 2006 року сміттєзвалище мали офіційно закрити на підставі постанови Державної санепідеміологічної служби України.