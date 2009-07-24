На акції українського БТА Банку полюють казахські чиновники?

Колишній голова правління АТ "БТА Банк" (Казахстан) Роман СОЛОДЧЕНКО вважає, що інформаційна війна, яка ведеться навколо "БТА Банк" (Україна), має на меті захоплення акцій українського банку. Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Голос України», опублікованому сьогодні.

«Інформаційна війна у даному випадку – димова завіса, під прикриттям якої казахські державні рейдери намагаються відібрати акції українського приватного банку. Методи, що використовуються при цьому, нічим не відрізняються від тих, які застосовувалися при захопленні казахського БТА на початку цього року: енергійний «наїзд», вкидання компромату в засоби масової інформації, задіювання політичних і адміністративних важелів» - вважає фінансист.

На його думку, казахська сторона намагається також чинити тиск на керівництво України. «Казахські чиновники намагаються діяти у звичний спосіб – не згідно із законом, а “за поняттями”, прагнучи чинити тиск на владу вашої країни, щоб вона втрутилася в ситуацію і дала їм можливість одержати контроль над українським банком», - заявив Р.СОЛОДЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівництва ВАТ "БТА Банк" (Україна), казахський "БТА Банк" є одним з акціонерів українського банку, володіючи часткою в 9,9% акцій. У червні цього року казахська сторона спробувала здійснити захоплення банку, висунувши претензії ще на 39,9% акцій, що належать українським акціонерам. На початку року "БТА Банк" (Казахстан) був націоналізований урядом, і незабаром після цього оголосив дефолт за міжнародними зобов`язаннями. У той же час, "БТА Банк" (Україна) стабільно виконує всі свої зобов`язання перед клієнтами. За даними рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", "БТА Банк" (Україна) входить у першу десятку українських банків за рейтингом надійності депозитних вкладів.