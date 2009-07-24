У Збройних силах триває підготовка до параду

У Збройних силах та інших військових формуваннях України продовжується підготовка до параду військ на День незалежності.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оброни, відповідно до указу Президента України парад військ розпочнеться у Києві 24 серпня о 10-й годині.

Командувачем параду призначено командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Івана СВИДУ.

За встановленою традицією парад військ розпочнеться проходженням головною вулицею столиці України групи прапороносців зі взводом окремого полку Президента України та роти барабанщиків Київського військового ліцею ім. І.Богуна. За ними Хрещатиком у складі 20 парадних розрахунків пройдуть кращі захисники військовослужбовці, які представлятимуть усі види Збройних сил, військові навчальні заклади, а також інші силові формування.

Завершить урочисте проходження Хрещатиком батальйон Київського військового ліцею ім. Івана Богуна та зведений військовий оркестр.

Відповідно наказу Міністра оборони України, 24 серпня о 22-й годині у місті-герої Києві, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ двадцятьма залпами салютних установок буде проведено святкові феєрверки.

Як нагадали у Міноборони, на забезпечення підготовки та проведення параду військ уряд виділив 15 млн. грн. Водночас, за оцінками військових фахівців, це є незначні кошти для повноцінної організації такого масштабного заходу, а відтак, під питанням на сьогодні залишається участь у параді бойової авіації, яка, як планувалося, повинна була пролетіти над центральною частиною Києва.

“Тому остаточний сценарій параду військ це не визначено. Зараз приймаємо рішення, як найоптимальніше використати виділені на проведення параду кошти”, - зазначили в Управлінні прес-служби Міноборони.

У військовому відомстві також підтвердили, що військова техніка Хрещатиком на День незалежності не проходитиме, але близько 20 зразків – переважно новітніх чи модернізованих розробок – будуть представлені для огляду на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі.

Станом на сьогодні триває процес переміщення учасників параду з усіх регіонів України і розміщення їх у гарнізонах поблизу Києва для подальшого проведення спільних тренувань та генеральної репетиції.

Загалом заплановано провести кілька спільних репетицій параду у пішому строю на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу “Авіант” та генеральну репетицію всього параду на вулиці Хрещатик.