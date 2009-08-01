Севастопольська студентка дістала кульове поранення на полігоні ЧФ РФ

Жителька Севастополя Ольга Л., студентка Севастопольського Національного технічного університету, дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти ЧФ РФ через необережність. Про це агентству УНІАН повідомив представник служби інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ. За словами офіцера, в офіційному повідомленні служби інформацію й громадських зв`язків ЧФ РФ наголошується: «Нещасний випадок став можливий через цілковите ігнорування цивільними особами застережних написів», встановлених на місці проїзду і проходу на полігон.

За даними служби інформації, о 19.45 за місцевим часом старший на заняттях одержав сигнал про появу біля входу на полігон двох людей, які повідомили, що їх знайомій, студентці, необхідна медична допомога. Згодом з`ясувалося, що п`ять осіб близько полудня, за п`ять годин до початку виконання бойових вправ, проігнорували попереджувальні написи і проникли через огорожу на територію військового стрільбища. Виступами в скелі вони спустилися в грот біля моря, який з висоти берега полігону невидимий. У результаті компанія Ольги Л. виявилася «поза контролем оточення під час підготовки й проведення занять. Закінчивши відпочинок, після 19 години, група зібралася додому. Взуваючись, дівчина відчула сильний удар, різкий біль у нозі і впала», йдеться в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що «одержану внаслідок рикошету рану військові медики ЧФ РФ кваліфікували як дотичне крізне кульове поранення в області гомілки лівої ноги».

Після надання першої медичної допомоги морські піхотинці евакуювали постраждалу з важкодоступного місця, після чого в медпункті військової частини обробили рану і передали її лікарям швидкої допомоги Севастополя.

Служба інформації і громадських зв`язків також наголошує: «молоді люди не усвідомили всієї небезпеки дій, через які вони поставили під загрозу своє життя, оскільки відповідно до документів, «відповідальність за наслідки порушень межі полігону несе особа, яка порушила межу. Порушення режиму проходження на військові об`єкти має серйозні наслідки, й інколи дуже важкі».

Як додав представник служби інформації і громадських зв`язків, командування ЧФ РФ, зі свого боку, висловило співчуття постраждалій дівчині у зв`язку інцидентом, і звернулося до севастопольців з проханням не порушувати елементарні правила безпеки.