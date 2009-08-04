Аварія в київському метро: організовували човниковий рух поїздів

Сьогодні о 8.54 в тупику на станції «Либідська» Куренівсько-Червоноармійської лінії вийшов з ладу пункт живлення контактної рейки. Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, о 9.00 було організовано рух поїздів тільки між станціями «Героїв Дніпра» і «Республіканський стадіон».

З метою перевезення пасажирів о 9.08 було організовано човниковий рух поїздів між станціями «Либідська» і «Палац Україна».

Після проведення аварійними формуваннями відновлювальних робіт о 10.34 було подано напругу і відновлено рух поїздів на лінії.

Водночас, за даними деяких ЗМІ, у високовольтному ящику на Либідській сталося займання.