Тимошенко: партійна приналежність неважлива, важливий ціновий діапазон

Держава буде викупати об`єкти незавершеного будівництва незалежно від партійної приналежності їх власників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання, чому одними з перших об`єктів незавершеного будівництва були викуплені об`єкти компанії «Житлобуд», власником якої є один з представників БЮТ Іван КУРОВСЬКИЙ.

«У нас є загальне правило, згідно з яким ми не з’ясовуємо, де і які пропозиції є. Є загально визначений діапазон цін – від 2,5 до 4,2 тис. грн. за один квадратний метр. І всі, хто сьогодні виявлять бажання, отримуватимуть таку допомогу держави. Не має значення, в яких партіях будуть ці люди. Не має значення, з яких регіонів вони будуть. Головне, щоб вони потрапляли у цей діапазон цін», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що будь-яка компанія може подати свою заявку для участі у конкурсі з викупу державою об`єктів незавершеного будівництва. «Я не доходила зараз кожної деталі – де і хто подавав такі заявки. Завтра може подати хто завгодно, з будь-якого регіону, і цю заявку буде задоволено», - підкреслила вона.