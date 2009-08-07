Наркомани через кризу переходять з героїну на дешеві наркотики

Зниження рівня доходів населення через економічну кризу та активне вилучення героїну примушують наркоманів переходити на дешевші наркотики, зокрема, дезоморфін, повідомив РІА “Новости” представник управління по взаємодії з громадськістю і ЗМІ Федеральної служби РФ з контролю за оборотом наркотиків (ФСКН) РФ.

Співрозмовник агентства зазначив, що в більшості регіонів Росії найбільше поширення серед опійних наркоманів набув ацетильований опій, який одержують з макової соломки, закамуфльованої під харчовий мак. Також зростає "популярність" дезоморфіну - для його виготовлення застосовуються ліки, які можна вільно купити в аптеці, додав він.

"Однією з причин ситуації, що склалася, також є низький рівень доходів населення в деяких суб`єктах Росії, що робить дезоморфін доступнішим для наркозалежних осіб, ніж героїн", - сказав представник ФСКН.

Він додав, що залежність у тих, хто споживає дезоморфін виникає в чотири-шість раз швидше, ніж у "героїнщиків".

"Тривалість життя наркохворих, які мають залежність від дезоморфіну, не перевищує двох-чотирьох років", - зазначив співрозмовник агентства.