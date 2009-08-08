Українські моряки візьмуть участь у святкуванні Дня ВМС Болгарії

8-10 серпня делегація українського флоту на чолі з командувачем Військово-Морських сил України адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ здійснить візит до м. Варна (Болгарія), під час якого українські моряки візьмуть участь у святкуванні 130-ї річниці ВМС Болгарії.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України.

Також українські військові моряки візьмуть участь у церемонії передачі командування оперативним міжнародним з’єднанням BLACKSEAFOR від української до болгарської сторони.

Крім того, за даними прес-центру, представники ВМС України під час відвідування Військово-морської академії ВМС Болгарії ім. Вапцарова зустрінуться з керівництвом вищого військово-навчального закладу, обговорять проблемні питання організації та модернізації системи підготовки офіцерських кадрів для флоту, обміняються досвідом впровадження та удосконалення освітніх технологій і методики викладання в сфері військової освіти, ознайомляться з навчально-матеріальною базою академії.