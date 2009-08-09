До Києва прибули мощі святих праведників Кіпріана та Іустинії

8 серпня в храмі святого апостола Луки (при поліклініці ГУВС) відбулася зустріч святих мощів Кіпріана та Іустинії - праведників, відомих своєю допомогою від чародійства та всілякого зла.

Як передає кореспондент УНІАН, часточки мощів привезені до столиці з одеського монастиря. Святиня буде доступна для поклоніння до 8 вересня щоденно з 8.00 до 19.00.

Адреса храму: вул. Мануїльського, 19.