До Києва прибули мощі святих праведників Кіпріана та Іустинії
14:22, 09 серпня 2009Суспільство
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Святиня доступна до 8 вересня
8 серпня в храмі святого апостола Луки (при поліклініці ГУВС) відбулася зустріч святих мощів Кіпріана та Іустинії - праведників, відомих своєю допомогою від чародійства та всілякого зла.
Як передає кореспондент УНІАН, часточки мощів привезені до столиці з одеського монастиря. Святиня буде доступна для поклоніння до 8 вересня щоденно з 8.00 до 19.00.
Адреса храму: вул. Мануїльського, 19.
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