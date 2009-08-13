Нацбанк пояснює падіння курсу гривні

Причиною падіння в Україні курсу гривні до долара США впродовж останніх днів є не дефіцит валютної пропозиції, а перегрітий споживчий попит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він вважає, що фундаментальних причин для подальшого такого ослаблення гривні немає.

«Гривня спочатку (з початку року – УНІАН) зміцнилася на 40 копійок, а з 15 липня вона ослабла на 20 копійок», - повідомив В.ЛИТВИЦЬКИЙ. За його словами, після різкого падіння курсу гривні в четвертому кварталі минулого року, цього року відбулося незначне зміцнення гривні.

Цей процес В.ЛИТВИЦЬКИЙ назвав «ефектом корекції «передевальвованої» гривні». Саме тому Національний банк цього року сміливіше робив інтервенції, відзначив він.

При цьому В.ЛИТВИЦЬКИЙ наголосив, що інтервенції Нацбанк "веде мудро і не допускає надмірних коливань".

Як повідомляв УНІАН, 11-12 серпня в Україні гривня девальвувала щодо американської валюти: купівля - на 11 коп. - до 8,12 грн./дол., продаж - також на 11 коп. - до 8,20 грн./дол.