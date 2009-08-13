Російський бізнес захопив ринок преси у Черкасах

Акцію протесту провели сьогодні у Черкасах місцеві газетярі.

Як передає кореспондент УНІАН, біля газетного кіоску, що знаходиться під стінами Черкаського міськвиконкому, 50 черкаських журналістів та представники громадськості протестували проти монополізації черкаського ринку торгівлі пресою російським бізнесом.

Вони вимагають від влади звернути увагу на ситуацію, що склалася на ринку продажу преси в Черкасах та в Україні.

Того ж дня три найбільші черкаські газети: «Антенна», «Прес-центр», «Вечірні Черкаси», кабельна телекомпанії «Антена-плюс» та п’ять правозахисних черкаських громадських організацій звернулися з відкритим листом до Президента України, прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України та голови Черкаської ОДА. У відкритому листі вони просить владу негайно втрутитися в ситуацію, що склалася на ринку періодики в Черкасах.

Як йдеться у відкритому листі черкаських ЗМІ "…в системі дистрибуції та роздрібної торгівлі періодикою в Черкасах відбулися колосальні зміни. На черкаський ринок зайшов потужний гравець - російська фірма «Картель», яка за короткий час придбала більшість точок роздрібної торгівлі в Києві, Черкасах та інших регіонах держави".

"Нові власники «ЧеркасиТоргПреса», що володіє мережею роздрібної торгівлі пресою в Черкасах, запропонували місцевим газетам укласти нові договори про продаж газет на неприйнятних умовах. Від видавців газет вимагають сплатити суми за так званий «вхід до системи». За те, щоб газету було викладено на вітрину, треба щомісячно сплачувати так звані «маркетингові» рекламній агенції, що контролюється тією ж фірмою «Картель». До черкаських видавців періодики висувається безліч вимог, не передбачених національним законодавством України, як то - отримання санітарних сертифікатів, маркування, вакуумна упаковка, які неможливо виконати в умовах технології виробництва місцевих друкарень.

Протягом кількох тижнів частина накладів найпопулярніших черкаських місцевих газет «Вечірні Черкаси» та «Антена» не надходять до роздрібної мережі, контрольованої «Картелем». Асортимент преси в місцевих кіосках останнім часом змінився. На першому місці відтепер іноземні видання, переважна кількість яких має російське походження".

У відкритому листі черкаські газетярі вимагають від Генеральної прокуратури та Антимонопольного комітету "… вивчити ситуацію, яка склалася на ринку ЗМІ країни, особливо в регіонах, та вжити негайних заходів із недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації. Вжити негайних заходів щодо стабілізації ситуації на ринку ЗМІ, винести відповідні постанови щодо недопущення зловживань монопольним становищем з боку виробників та імпортерів газетного паперу, мереж роздрібної торгівлі періодикою. Обмежити торгівельну націнку на газетний папір для друку газет та журналів, на продаж періодики у разі її реалізації в торгівельній мережі. Вжити заходів стосовно «Укрпошти» для поліпшення умов оформлення передплати на ЗМІ, розробки та впровадження механізмів роздрібної торгівлі періодикою у поштових відділеннях, особливо в сільський місцевості. Доручити місцевим державним адміністраціям взяти під жорсткий контроль ринок роздрібного продажу преси та періодики з метою недопущення монополізації та захисту конституційних прав громадян".