У Тернопільській області реконструюють Зборівську битву

Сьогодні у Тернопільській області з нагоди 360-ї річниці Зборівської битви відбудеться військово-історичний фестиваль “Зборівська битва”.

Як повідомив УНІАН міський голова Зборова Василь МАРТЮК, у рамках фестивалю буде відтворено битву при переправі через річку Стрипа. Участь у реконструкції битви візьмуть близько 100 членів історичних клубів з України, Польщі та Білорусі.

“Під час бою будуть використані 3 гармати, 2 ожига і мушкети XVII ст. Усі піротехнічні ефекти забезпечуватимуть фахівці кіностудії ім. О.Довженка”, - зауважив В.МАРТЮК.

За його словами, у реконструкції будуть представлені реєстрові козаки і повсталі селяни, польські військові формування, татарське військо зображатимуть групи кінних каскадерів.

Реконструкція битви проходитиме на території гідропарку Зборова в урочищі Білий берег. Розпочнеться вона о 18.00.

Завтра у Зборові відбудеться посвячення і закладення каменю на місці, де заплановано спорудити меморіальний комплекс “Зборівська битва”. Під час заходу відбуватиметься благодійний збір коштів на побудову комплексу.

В.МАРТЮК додав, що якщо фестиваль вдасться, то мерія Зборова, райдержадміністрація та обласне управління культури планують зробити його щорічним.