Сьогодні у столиці відкриється виставка квітів

У Києві з 22 серпня по 1 вересня проходитиме традиційна виставка квітів.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації та комунальне об`єднання «Київзеленбуд», темою цьогорічної 54-ї виставки квітів стануть «Казки народів світу».

Серед квіткових композицій, представлених на виставці, відвідувачі побачать «Червону шапочку», «Кота Леопольда», «Русалоньку», «Лікаря Айболить», «Царівну жабу» та багатьох інших казкових героїв.

Також в рамках заходу відбудеться всеукраїнський конкурс квіткарів на створення кращих квіткових годинників. Участь у змаганнях зможуть взяти як професіонали, так і любителі.

Помилуватися квітковими композиціями цього літа кияни та гості столиці зможуть на схилах Печерського ландшафтного парку.