Світовий банк: ситуація в економіці України виявилась гіршою за прогнози

Проблеми в реальній економіці України виявилися значно серйознішими, ніж прогнозувалося в січні поточного року.

Про це повідомив директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

При цьому він зазначив, що ситуація з ліквідністю банків зараз набагато краща, ніж на початку року, оскільки депозити, згідно з останньою статистикою, потроху повертаються в систему. Крім того, знизились процентні ставки на міжбанківському ринку. І хоча питання відновлення довіри ще не вирішене повністю, ситуація набагато краща, ніж у грудні-січні.

«На сьогодні уряд інвестував у три банки близько 9,5 млрд. дол. Але ж вливання в капітал проводить не тільки держава. Значно більші суми буде внесено - і вже вносяться - приватними власниками в інших банках після того, як діагностика показала потребу у збільшенні капіталу. Ці гроші йдуть у банківську систему, вони стабілізуватимуть банківський сектор, без будь-якої потреби в грошах уряду», - відзначив він.

Водночас М.РАЙЗЕР наголосив, що у зв`язку з проблемами в реальній економіці України велика вірогідність того, що потреба в додатковому капіталі буде ще більшою.

«Доведеться збільшувати відрахування в резерви, рівень поганих кредитів, очевидно, виражатиметься двозначними цифрами. Тому банкам знадобиться додатковий капітал. І тут треба буде добряче попрацювати як банкірам, так і регуляторам», - наголосив він.

За його словами, у зв`язку з цим фахівці СБ і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) серйозно працюють над переглядом умов реструктуризації корпоративних боргів, над спрощенням процедур банкрутства в корпоративному секторі, поліпшенням корпоративного управління в установах, щоб вони могли краще підготуватися до всіх викликів, що з‘являються.