На Прикарпатті найрозумніші випускники шкіл отримали грошові премії

Влада Прикарпаття напередодні 18-ї річниці Незалежності України найрозумнішим випускникам шкіл вручила по п’ять тисяч гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації. Голови обласної ради Ігор ОЛІЙНИК та облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК нагородили найрозумніших випускників шкіл області, а нині уже студентів престижних вищих навчальних закладів України. Нагороди отримали 27 переможців IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів та III етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

Влада оцінила розум та інтелект молодих людей в десять стипендій студента-відмінника ВНЗ, а це більше п’яти тисяч гривень.

Голова обласної ради І.ОЛІЙНИК закликав стипендіатів «пам’ятати про ту землю, на якій народилися». «Ви повинні стати найкращими людьми, самі себе створити і бути гордими українцями», - наголосив він.

Голова облдержадміністрації М.ПАЛІЙЧУК назвав стипендіатів «найрозумнішими людьми Прикарпаття». «Приємно, що у нашій області є розумні й талановиті діти, які здобули шість перших, дев’ять других та дванадцять третіх місць на всеукраїнських олімпіадах. Це потужний результат», - додав керівник області.