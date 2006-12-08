Презервативи стандартних розмірів завеликі для більшості індійців

За даними індійських медиків, презервативи стандартних розмірів виявляються завеликими для більшості індійських чоловіків.

У дослідженні, проведеному індійською Радою з медичних досліджень, взяли участь 1200 добровольців, що представляють різні етноси, касти і релігійні групи Індії.

Ретельне вимірювання засвідчило, що статеві органи 60% учасників дослідження на 3-5 сантиметрів менші мінімального розміру, передбаченого міжнародними стандартами.

За словами експерта з репродуктивного здоров`я Чандера Пурі, результати дослідження вказують на серйозну проблему, оскільки презервативи невідповідного розміру значно частіше рвуться або спадають під час статевого акту, а це збільшує ризик розповсюдження захворювань, що передаються статевим шляхом.

Нині Індія посідає перше місце в світі за кількістю громадян, інфікованих ВІЛ.

Зменшені презервативи давно виготовляються і продаються в Індії, проте проблема посилюється тим, що велика частина покупців не наважується поділитися своїми проблемами з продавцями аптек.

Утім, невідповідність міжнародним стандартам в інтимній сфері не має турбувати чоловіче населення Індії, вважає відомий індійський журналіст Суніл Мехра.«З погляду демографії, справи у індійців йдуть зовсім непогано», - вважає він.

Медновости.ру