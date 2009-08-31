До свята сиру залишилось три дні

У місті Шостка Сумської області в День міста, 3 вересня, відбудеться свято сиру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в адміністрації Шосткинського місьмолкомбінату, який випускає сири під торговою маркою «Шостка».

Свято сиру в цьому місті відбудеться вперше, хоча в недалекому минулому міськмолкомбінат небезуспішно проводив тут свята морозива.

Відвідувачів свята сиру чекають конкурси, дегустація, також буде організовано фірмову торгівлю.

Нещодавно продукція підприємства одержала високі оцінки за наслідками порівняльного тестування, проведеного Науково-дослідним Центром незалежних споживацьких експертиз «Тест», зазначили в адміністрації заводу.