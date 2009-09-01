Кредитори «Нафтогазу» можуть у будь-який момент ініціювати дефолт

З технічної точки зору, у кредиторів НАК “Нафтогаз України” є можливість підштовхнути її до дефолту вже зараз, оскільки держкомпанія не виконала один з ковенантів (договірних зобов`язань – УНІАН), записаних у проспекті емісії, – публікація аудованої фінансової звітності за 2008 рік до 31 липня 2009 року.

Про це повідомив УНІАН аналітик Foyil Securities Олексій ОРЛОВ.

Крім того, як відзначає аналітик, згідно з проспектом емісії, у разі порушення графіка виплат, “Нафтогаз України” повинен направити повідомлення кредиторам не менше як за 30 днів. “Проте до погашення облігацій зараз залишилося менше часу, таким чином у кредиторів існує безліч зачіпок для того, щоб звинуватити “Нафтогаз” у невиконанні своїх зобов`язань”, - сказав О.ОРЛОВ.

Водночас, на його думку, кредитори не користуються такою можливістю, бо не зацікавлені в погіршенні ситуації навколо боргів держкомпанії через значну невизначеність, яка може наступати в разі дефолту. “Хід подій у разі дефолту щодо єврооблігацій “Нафтогазу”, якщо кредитори відхилять пропозицію компанії про реструктуризацію, а уряд не виділить грошей на своєчасне погашення паперів, передбачити важко через відсутність відповідного прецеденту”, - відзначив аналітик.

“Найбільш ймовірним сценарієм, на нашу думку, є пропозиція інвесторам привабливих умов, які не викличуть протесту, принаймні, у більшості, а це – надання державних гарантій і збільшення купона до рівня 10-12%, що відповідає поточній дохідності за суверенними єврооблігаціями України”, - відзначив О.ОРЛОВ. “Попри те, що зараз невелика група інвесторів прагне не допустити реструктуризації заборгованості НАК, швидше за все, це викликано бажанням одержати вигідніші умови від «Нафтогазу», - додав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сказав журналістам, що переконаний в необхідності реструктуризації заборгованості НАК «Нафтогаз України».

Раніше уряд України дав офіційне доручення Міністерству фінансів і НАК «Нафтогаз України» вжити заходів з реструктуризації заборгованості держхолдингу за зовнішніми позиками і зниження вартості обслуговування наданих йому кредитів, що призвело до різкого зростання дохідності єврооблігацій компанії.

Водночас група російських інвесторів, яка включає колишнього главу підрозділу «Газпрому», намагається заблокувати спробу НАК «Нафтогаз України» реструктуризувати облігаційний випуск на 500 млн. дол. з терміном погашення у вересні 2009 року.

Зареєстрована в Белізі компанія Corlblow, яка представляє інтереси російських інвесторів, формує групу тримачів облігацій з тим, аби накласти вето на будь-яку можливу пропозицію «Нафтогазу» про реструктуризацію бондів.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2009 року закінчується термін погашення єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», випущених в 2004 році. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.